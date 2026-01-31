Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von VW Up mit anschließender Unfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 31.01.2026 um 04:15 Uhr stellte eine Streife der Polizei einen verunfallten und verlassenen VW Up im Starenweg in Frankenthal fest. Dieser wies einen Totalschaden im Frontbereich auf. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wurde komplett beschädigt und musste durch die Stadtwerke Frankenthal beseitigt werden. Der VW wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Ermittlungen bei dem Halter des Fahrzeugs ergaben, dass das Fahrzeug in Baden-Württemberg wohl entwendet wurde. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Diebstahl von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Personen, die in der Nacht vom 30.01.2026 auf den 31.01.2026 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere zu einer möglichen Unfallzeit, dem Fahrzeug oder dem Fahrer, werden gebeten sich mit der Polizei in Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3130 oder per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

