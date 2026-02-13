PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht - Audi Kombi flüchtig

Selm (ots)

Am Mittwoch (11.02.2026) befuhr ein 63-jähriger Selmer gegen 18:30 Uhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr Kreisstraße / Alte Zechenbahn.

Ein unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw Audi missachtete dort die Vorfahrt des 63-Jährigen und fuhr aus der Straße Alte Zechenbahn in den Kreisverkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden entstand.

Als der 63-jährige Selmer die Polizei verständigte, flüchtete der Verkehrsunfallverursacher mit seinem Pkw über die Kreisstraße in Richtung Lüdinghausen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw Audi A 5 oder A 6 Kombi handeln. Der Fahrzeugführer kann nach Zeugenangaben wie folgt beschrieben werden:

   -	männlich, -	südländischer Phänotyp, -	ca. 180 - 185 cm groß, -	
stabile Figur, -	kurze dunkle Haare, -	Brillenträger

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schwerte unter den Rufnummern 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

