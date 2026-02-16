Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

Selm (ots)

Zwischen Freitag (13.02.2026), 17.30 Uhr und Sonntag (15.02.2026), 16.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Selm eingedrungen.

Durch Einschlagen einer Scheibe sind die Täter in die Räumlichkeiten gelangt.

Wer Hinweise zum Einbruch und den unbekannten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell