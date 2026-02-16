POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 18-Jährigen
Kamen (ots)
Seit Donnerstag (12.02.2026) wird ein 18-Jähriger aus Kamen vermisst.
Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW mit einem Lichtbild des Vermissten:
https://polizei.nrw/fahndung/194994
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Jugendlichen machen?
Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
