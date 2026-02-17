PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 38-Jähriger verursacht Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Selm (ots)

Am Montag (16.02.2026) kam es gegen 01:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lünener Straße in Selm.

Ein 38-jähriger Pkw Fahrer aus Lünen befuhr die Lünener Straße in Richtung Selm, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen fuhr.

Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug auf einen Hügel, wo es zum Zusammenstoß mit einem Jesuskreuz kam und der Pkw letztlich auf einem Gehweg auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand kam.

Der 38-Jährige blieb unverletzt. Es konnten Anhaltspunkte für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, welche sich vor Ort durch einen Drogenvortest bestätigten.

Dem 38-Jährigen wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt.

Der Pkw wurde abgeschleppt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

