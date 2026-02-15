Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht-Unfallbeteiligter gesucht! 76756 Bellheim, Waldstückerring, Lidl-Parkplatz Freitag, 13.02.2026 zwischen 18.00 und 19.00 Uhr

Germersheim (ots)

Nach einem Parkrempler am Freitagabend, zwischen 18.00 bis 19.00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Bellheim verließ der 77-jährige Verursacher zunächst den Parkplatz, ohne sich um den verursachten Sachschaden an einem geparkten Pkw zu kümmern. Im Nachgang meldete sich der 77-jährige bei der Polizeiinspektion Germersheim und brachte den Verkehrsunfall zur Anzeige. Da zu dem beschädigten Pkw nichts bekannt ist, bittet die Polizei Germersheim um Zeugenhinweise oder Meldung des geschädigten Pkw-Führers unter der Telefonnummer 07274-9580 oder EMail: pigermersheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell