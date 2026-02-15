Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennender Pkw auf der B 9 bei Rülzheim 67378 Rülzheim, B 9 - Höhe Anschlußstelle Rülzheim-Süd Freitag, 13.02.2026, 20:09 Uhr

Germersheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:09 Uhr kam es zu einem Pkw-Brand auf der B 9.

Eine 29-jährige Baden-Würtembergerin befuhr mit ihrem Pkw die B 9 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Germersheim. Höhe Rülzheim geriet ihr Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand. Sie konnte den Pkw noch gefahrlos auf dem Standstreifen, Höhe Rülzheim abstellen und verlassen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war der Pkw in Vollbrand. Für die die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die B 9 in Fahrtrichtung Germersheim für 90 Minuten voll gesperrt.

