Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Versuchter Aufbruch von Packstation

Landau (ots)

Kurz nach Mitternacht versuchte eine bisher unbekannte Person die Packstation in der Dammühlstraße in Landau mit einem Brecheisen aufzubrechen. Gegen 00:20 Uhr beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, die mit einem Brecheisen an der Packstation hantierte und versuchte ein Postfach aufzubrechen. Als der unbekannte Täter mitbekam, dass er beobachtet wird, flüchtete er von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte jedoch keinen Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell