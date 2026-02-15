Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Rauchentwicklung

Bornheim (ots)

Am gestrigen Abend löste eine größere Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Mörlheimer Straße in Bornheim einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Gegen 18:45 Uhr ging die Meldung ein, dass es wohl in dem Einfamilienhaus brennen würde. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass ein Gefäß mit Pellets in einem Kaminofen stand und sich hierdurch eine starke Rauchentwicklung ergab. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht.

