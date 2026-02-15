PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Rauchentwicklung

Bornheim (ots)

Am gestrigen Abend löste eine größere Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Mörlheimer Straße in Bornheim einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Gegen 18:45 Uhr ging die Meldung ein, dass es wohl in dem Einfamilienhaus brennen würde. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass ein Gefäß mit Pellets in einem Kaminofen stand und sich hierdurch eine starke Rauchentwicklung ergab. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 15.02.2026 – 07:44

    POL-PDLD: Auseinandersetzung nach Missverständnis bei Geburtstagsfeier

    Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht zum Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es gegen 00:30 Uhr in der Wiesenstraße in Bad Bergzabern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen einer Geburtstagsfeier. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich eine 30-jährige Frau aus Viernheim und ein 59-jähriger Mann aus Mannheim gemeinsam im Außenbereich der ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 18:45

    POL-PDLD: Faschingsumzug

    Germersheim (ots) - Trotz des nasskalten Wetters wurde der Germersheimer Umzug mit ausgelassener Stimmung gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung kam es neben einer Körperverletzung auch zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Ein 33-Jähriger wurde nach einem Platzverweis erneut auffällig und verbrachte den Umzug daher im polizeilichen Gewahrsam. Im Rahmen des Jugendschutzes wurden zusammen mit dem Jugendamt entsprechende Kontrollen und Präventionsgespräche ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 12:46

    POL-PDLD: Landau - Streit wegen Radio endet in Festnahme

    Landau (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in einer Unterkunft im Prießnitzweg in Landau aufgrund der Lautstärke eines Radios zu einem Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 73-Jährigen. Da sich der 41-Jährige in seiner Ruhe gestört fühlte, beschädigte er das Radio des 73-Jährigen. Daraufhin nahm der 73-Jährige ein Arbeitsmesser und bedrohte den 41-Jährigen hiermit. Bei der ...

    mehr
