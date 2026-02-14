PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit wegen Radio endet in Festnahme

Landau (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in einer Unterkunft im Prießnitzweg in Landau aufgrund der Lautstärke eines Radios zu einem Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 73-Jährigen. Da sich der 41-Jährige in seiner Ruhe gestört fühlte, beschädigte er das Radio des 73-Jährigen. Daraufhin nahm der 73-Jährige ein Arbeitsmesser und bedrohte den 41-Jährigen hiermit. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Aufgrund dessen wurde der 41-Jährige festgenommen und am Folgetag einem Richter vorgeführt.

Gegen die beiden Beteiligten wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

