Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung einer Baustellenabsperrung

Landau (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 12.02.2026 gegen 16:30 Uhr bis Freitag, den 13.02.2026 gegen 07:30 Uhr, rissen bisher unbekannte Täter in der Königstraße in Landau Absperrungsteile einer dortigen Baustelle heraus und schlugen mit diesen gegen eine Hausfassade. Hierdurch wurden die Absperrungsteile sowie die Hausfassade beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell