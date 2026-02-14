PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verbaler Streit eskaliert bis zum Kopfsalatwurf

Bad Bergzabern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg in Bad Bergzabern kam es am 13.02.2026 gegen 12:30 Uhr aus ungeklärter Ursache zum Streit zwischen einer 41-Jährigen Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und einer 70-Jährigen Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz. Im Verlauf der Streitigkeiten beleidigte und bedrohte die 70-Jährige Frau ihre Kontrahentin und beschädigte mit ihrem Einkaufswagen deren geparkten Pkw. Als wäre das nicht genug, warf die 70-Jährige noch einen Salatkopf durch die geöffnete Fensterscheibe des Pkw in Richtung ihrer Kontrahentin. Die 70-Jährige verließ schließlich die Örtlichkeit, meldete sich jedoch wenig später telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343 - 93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

