Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Brand auf der B9

B9/Rülzheim (ots)

Am 13.02.2026 um 17:50 Uhr geriet ein PKW aufgrund eines technischen Defekts auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Anschlussstelle Rülzheim-Süd, während der Fahrt in Brand und brannte schließlich auf dem Seitenstreifen voll aus. Die Fahrerin konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten. Aufgrund der Löscharbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden; verletzt wurde niemand.

