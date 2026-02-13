Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Freitag wurden im Laufe des Tages verstärkt Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt. Hierbei mussten 15 Fahrzeugführer beanstandet werden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Sie erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahrerlaubnisregister. Weiterhin war ein Fahrzeugführer nicht angegurtet. Ein besonderes Gefährt fiel den Beamten in der Staatsstraße in Edenkoben ins Auge: Ein E-Scooter, an welchem der 39-jährige Fahrzeugführer mittels Metallstreben einen Sitz nachgerüstet hatte. Durch die unerlaubte Veränderung erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Entfernung des Umbaus wies er noch am gleichen Tag bei der Polizeidienststelle nach.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell