POL-PDLD: 69-Jährige aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Büchelberg (ots)

Geteilte Pressemitteilung des Polizeipräsidium Karlsruhe

Seit Freitag, den 06.02.2026 wird die 69-jährige Ilona K. aus Karlsruhe vermisst. Sie verließ an diesem Tag offenbar gegen 09:00 Uhr ihre Wohnanschrift mit einem weißen Pkw Fiat und ist seither unbekannten Aufenthalts. Am Dienstag, 10.02.2026 wurde ihr Fahrzeug im Bereich Büchelberg Rheinland Pfalz) aufgefunden, woraufhin die Polizeiinspektion Wörth großflächige Suchmaßnahmen einleitete. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg. Die Vermisste ist etwa 168 cm groß und hat kinnlange, blonde Haare. Zuletzt trug sie eine Brille und einen dunklen Mantel, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Aufgrund von Problemen am Knie soll die 69-Jährige Schwierigkeiten beim Gehen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem folgenden Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/ abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an das Polizeipräsidium Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

