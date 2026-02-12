PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 69-Jährige aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Büchelberg (ots)

Geteilte Pressemitteilung des Polizeipräsidium Karlsruhe

Seit Freitag, den 06.02.2026 wird die 69-jährige Ilona K. aus Karlsruhe vermisst. Sie verließ an diesem Tag offenbar gegen 09:00 Uhr ihre Wohnanschrift mit einem weißen Pkw Fiat und ist seither unbekannten Aufenthalts. Am Dienstag, 10.02.2026 wurde ihr Fahrzeug im Bereich Büchelberg Rheinland Pfalz) aufgefunden, woraufhin die Polizeiinspektion Wörth großflächige Suchmaßnahmen einleitete. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg. Die Vermisste ist etwa 168 cm groß und hat kinnlange, blonde Haare. Zuletzt trug sie eine Brille und einen dunklen Mantel, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Aufgrund von Problemen am Knie soll die 69-Jährige Schwierigkeiten beim Gehen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem folgenden Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/ abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an das Polizeipräsidium Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 10:37

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfall mit alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer

    Bad Bergzabern (ots) - Am Dienstag, 10. Februar fuhr um 17:16h ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer vom Gelände der HEM-Tankstelle auf die Weinstraße ein, ohne auf einen von links kommenden Pkw zu achten. Es kam zum Zusammenstoß infolge dessen sich der 55-jährige E-Scooter-Fahrer leicht am Knie verletzte. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:56

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Erneute Schulwegüberwachung

    Bad Bergzabern (ots) - Am gestrigen sowie am heutigen Morgen wurde durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern erneut die Verkehrssituation am Schulzentrum in der Lessingstraße überwacht. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag konnte je ein Verstoß gegen das Verbot der Einfahrt festgestellt werden (50 Euro Verwarnungsgeld). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren