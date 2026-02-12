PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Schweighofen (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Mazda die Hauptstraße in Schweighofen in Richtung Kapsweyer. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung übersah er ein ordnungsgemäß geparktes Auto und fuhr auf dieses auf. Eine im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,57 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

