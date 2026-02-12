PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - THC positiv

Landau (ots)

Am 11.02.2026 wurde gegen 19:10 Uhr ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer in der Straße "In den Grabengärten" in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 09:52

    POL-PDLD: Verkehrskontrollen

    Germersheim (ots) - Gestern führten Germersheimer Polizisten mehrere Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Ablenkung durch. Dabei gingen den Beamten insbesondere LKW-Fahrer ins Netz. Zusammenfassend hatten sieben Fahrzeugführer ihr Handy während der Fahrt am Ohr. Dazu kamen insgesamt 17 Gurtverstöße, elf Fahrzeugen mit technischen Mängeln und ein LKW-Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

