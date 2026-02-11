POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugenaufruf: Diebstahl von Elektroteilen an westlicher Tunnelbaustelle
Bad Bergzabern (ots)
Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 07:45h wurden von der westlichen Tunnelbaustelle in Bad Bergzabern 500 Meter Starkstrom- / Baustromverlängerungskabel entwendet. Es handelte sich hierbei um 20 Kabel à 25 Meter. Zudem wurden 50 Stecker bzw. Kupplungen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR. Wer hat in den Abend- oder Nachtstunden im Bereich der Baustelle etwas Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.
