POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugenaufruf: Diebstahl von Elektroteilen an westlicher Tunnelbaustelle

Germersheim (ots) - Gestern führten Germersheimer Polizisten mehrere Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Ablenkung durch. Dabei gingen den Beamten insbesondere LKW-Fahrer ins Netz. Zusammenfassend hatten sieben Fahrzeugführer ihr Handy während der Fahrt am Ohr. Dazu kamen insgesamt 17 Gurtverstöße, elf Fahrzeugen mit technischen Mängeln und ein LKW-Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

