Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugenaufruf: Diebstahl von Elektroteilen an westlicher Tunnelbaustelle

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 07:45h wurden von der westlichen Tunnelbaustelle in Bad Bergzabern 500 Meter Starkstrom- / Baustromverlängerungskabel entwendet. Es handelte sich hierbei um 20 Kabel à 25 Meter. Zudem wurden 50 Stecker bzw. Kupplungen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR. Wer hat in den Abend- oder Nachtstunden im Bereich der Baustelle etwas Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

