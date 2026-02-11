Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung nach Meinungsverschiedenheit

Landau (ots)

An der Kasse eines Supermarktes in der Charles-De-Gaulle-Straße in Landau kam es am 10.02.2026 gegen 08:45 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Kunden. In der Folge wurde einem 39-Jährigen durch eine Mitarbeiterin der Filialleitung ein Hausverbot ausgesprochen. Daraufhin schlug der 39-Jährige der Mitarbeiterin ins Gesicht und bedrohte diese. Durch den Schlag wurde sie leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Aufgrund seines Zustandes wurde der 39-Jährige einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten müssen.

