PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung nach Meinungsverschiedenheit

Landau (ots)

An der Kasse eines Supermarktes in der Charles-De-Gaulle-Straße in Landau kam es am 10.02.2026 gegen 08:45 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Kunden. In der Folge wurde einem 39-Jährigen durch eine Mitarbeiterin der Filialleitung ein Hausverbot ausgesprochen. Daraufhin schlug der 39-Jährige der Mitarbeiterin ins Gesicht und bedrohte diese. Durch den Schlag wurde sie leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Aufgrund seines Zustandes wurde der 39-Jährige einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 23:19

    POL-PDLD: Vermisstensuche im Bereich Wörth, Ortsteil Büchelberg

    Büchelberg (ots) - Am 07.02.2026 wurde von der Polizei Karlsruhe eine Vermisstenanzeige aufgenommen. Gesucht wird eine 70 -jähre Frau aus dem Stadtgebiet Karlsruhe mit ihrem weißen PKW Fiat. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden von der örtlich zuständigen Polizei Karlsruhe in die Wege geleitet. Am 10.02.2026 konnte der PKW gegen 15:00 Uhr in einer Ortsrandlage im ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 17:33

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Annweiler und Ramberg (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Annweiler und Ramberg vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich "falsche Polizeibeamte" handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren