POL-PDLD: Fahrbahn nach LKW Unfall auf der BAB65 geräumt

BAB65/AS Landau Nord (ots)

Nachdem am Dienstagmorgen ein LKW auf der BAB65 verunfallt war und es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam, sind die Aufräumarbeiten nun beendet. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe ist seit 18:30 Uhr wieder vollumfänglich freigegeben.

