POL-PDLD: Fahrbahn nach LKW Unfall auf der BAB65 geräumt
BAB65/AS Landau Nord (ots)
Nachtragsmeldung zu POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 (Nachtrag zu POL-PDLD: ... | Presseportal
Nachdem am Dienstagmorgen ein LKW auf der BAB65 verunfallt war und es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam, sind die Aufräumarbeiten nun beendet. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe ist seit 18:30 Uhr wieder vollumfänglich freigegeben.
