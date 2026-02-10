PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrbahn nach LKW Unfall auf der BAB65 geräumt

POL-PDLD: Fahrbahn nach LKW Unfall auf der BAB65 geräumt
BAB65/AS Landau Nord (ots)

Nachtragsmeldung zu POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 (Nachtrag zu POL-PDLD: ... | Presseportal

Nachdem am Dienstagmorgen ein LKW auf der BAB65 verunfallt war und es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam, sind die Aufräumarbeiten nun beendet. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe ist seit 18:30 Uhr wieder vollumfänglich freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Braun, A.
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

