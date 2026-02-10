PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 (Nachtrag zu POL-PDLD: LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 | Presseportal

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 (Nachtrag zu POL-PDLD: LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 | Presseportal
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

A65/AS LD-Nord (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, kurz nach 5:00 Uhr, ereignete sich auf der A65 an der Anschlussstelle Landau-Nord ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Sattelzugfahrer kam kurz nach der sogenannten "Hornbachspange" in Fahrtrichtung Karlsruhe aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Sattelzug umkippte und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrer erlitt hierbei Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem mit Hausmüll beladenen Sattelzug entstand nach ersten Ermittlungen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 150.000 Euro beziffert. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die A65 ist in Fahrtrichtung Karlsruhe für die Bergungsarbeiten derzeit voll gesperrt. Nach aktuellem Stand wird die Sperrung voraussichtlich bis 20 Uhr andauern. Bereits im morgendlichen Berufsverkehr kam es rund um Landau zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Verkehrsteilnehmer, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:32

    POL-PDLD: Schwegenheim - Mängel ohne Ende

    Schwegenheim (ots) - Zu einer Kontrolle der besonderen Art kam es gestern Nachmittag, als Germersheimer Polizisten ein Fahrzeug in Schwegenheim kontrollierten. Zunächst wurde der 25-jährige Fahrer auf der B9 mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die eingesetzten Beamten über den desolaten Zustand seines Fahrzeugs. Neben einer fehlenden Heckscheibe, waren auch die Reifen extrem ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:07

    POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

    B10/Landau (ots) - In der Nacht (09.02.2026 - 10.02.2026) wurde bei einer gemeinsamen Kontrolle durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau und Polizeiinspektion Edenkoben das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von 2,5 Stunden konnten zehn LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen fünf Fahrer konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren