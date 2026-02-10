Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 (Nachtrag zu POL-PDLD: LKW-Unfall mit Vollsperrung der A65 | Presseportal

A65/AS LD-Nord (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, kurz nach 5:00 Uhr, ereignete sich auf der A65 an der Anschlussstelle Landau-Nord ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Sattelzugfahrer kam kurz nach der sogenannten "Hornbachspange" in Fahrtrichtung Karlsruhe aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Sattelzug umkippte und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrer erlitt hierbei Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem mit Hausmüll beladenen Sattelzug entstand nach ersten Ermittlungen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 150.000 Euro beziffert. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die A65 ist in Fahrtrichtung Karlsruhe für die Bergungsarbeiten derzeit voll gesperrt. Nach aktuellem Stand wird die Sperrung voraussichtlich bis 20 Uhr andauern. Bereits im morgendlichen Berufsverkehr kam es rund um Landau zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Verkehrsteilnehmer, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

