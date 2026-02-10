PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Mängel ohne Ende

Schwegenheim (ots)

Zu einer Kontrolle der besonderen Art kam es gestern Nachmittag, als Germersheimer Polizisten ein Fahrzeug in Schwegenheim kontrollierten. Zunächst wurde der 25-jährige Fahrer auf der B9 mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die eingesetzten Beamten über den desolaten Zustand seines Fahrzeugs. Neben einer fehlenden Heckscheibe, waren auch die Reifen extrem abgefahren. Dazu kamen massive Schäden im Frontbereich des Fahrzeugs und ein Anhänger, der nicht einmal richtig am Fahrzeug angeschlossen war. Als traurigen Höhepunkt wurde dann auch noch festgestellt, dass der komplette Aufbau des Anhängers defekt war. Zurück zu dem Fahrzeugführer: Hier bleibt noch zu erwähnen, dass er auch seinen Führerschein nicht dabei hatte. Aufgrund der gravierenden Mängel wurde ihm die Weitersagt untersagt. Zudem erwartet ihn ein entsprechendes Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
  • 10.02.2026 – 09:07

    POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

    B10/Landau (ots) - In der Nacht (09.02.2026 - 10.02.2026) wurde bei einer gemeinsamen Kontrolle durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau und Polizeiinspektion Edenkoben das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von 2,5 Stunden konnten zehn LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen fünf Fahrer konnten ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:07

    POL-PDLD: Böchingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Böchingen (ots) - Am 09.02.2026 meldete gegen 20:25 Uhr ein Anwohner der Hauptstraße in Böchingen einen lauten Knall, den er soeben vernommen hatte. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass Trümmerteile eines PKW auf der Fahrbahn lagen. Vor Ort konnte zudem eine beschädigte Außentreppe eines Anwesens festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:06

    POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

    Landau (ots) - Am 09.02.2026 wurde von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert. Zwei Fahrzeugführer hatten kein berechtigtes Anliegen. Die betreffenden Verkehrseilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt. Zudem wurden insgesamt neun Fahrzeugführer wegen Fahrzeugmängeln oder fehlenden ...

    mehr
