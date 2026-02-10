Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

Landau (ots)

Am 09.02.2026 wurde von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert. Zwei Fahrzeugführer hatten kein berechtigtes Anliegen. Die betreffenden Verkehrseilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt. Zudem wurden insgesamt neun Fahrzeugführer wegen Fahrzeugmängeln oder fehlenden Papieren beanstandet. Von 09:30 Uhr - 11:30 Uhr kam es zu einer weiteren Kontrolle in der Wollmesheimer Straße in Landau. Hierbei mussten sechs Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Drei weitere Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da sie nicht angeschnallt waren.

