PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In der Nacht (09.02.2026 - 10.02.2026) wurde bei einer gemeinsamen Kontrolle durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau und Polizeiinspektion Edenkoben das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von 2,5 Stunden konnten zehn LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen fünf Fahrer konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und zurückgeschickt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:07

    POL-PDLD: Böchingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Böchingen (ots) - Am 09.02.2026 meldete gegen 20:25 Uhr ein Anwohner der Hauptstraße in Böchingen einen lauten Knall, den er soeben vernommen hatte. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass Trümmerteile eines PKW auf der Fahrbahn lagen. Vor Ort konnte zudem eine beschädigte Außentreppe eines Anwesens festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:06

    POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

    Landau (ots) - Am 09.02.2026 wurde von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert. Zwei Fahrzeugführer hatten kein berechtigtes Anliegen. Die betreffenden Verkehrseilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt. Zudem wurden insgesamt neun Fahrzeugführer wegen Fahrzeugmängeln oder fehlenden ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:59

    POL-PDLD: Einbruch in Reisebüro

    Kandel (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich übers Wochenende (07.02.26 14:00 Uhr bis 09.02.26 09:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in Kandel in der Nansenstraße. Aus dem Geschäft wurde eine Kasse mit Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca 4200,- Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren