POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

In der Nacht (09.02.2026 - 10.02.2026) wurde bei einer gemeinsamen Kontrolle durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau und Polizeiinspektion Edenkoben das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von 2,5 Stunden konnten zehn LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen fünf Fahrer konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und zurückgeschickt.

