Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böchingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Böchingen (ots)

Am 09.02.2026 meldete gegen 20:25 Uhr ein Anwohner der Hauptstraße in Böchingen einen lauten Knall, den er soeben vernommen hatte. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass Trümmerteile eines PKW auf der Fahrbahn lagen. Vor Ort konnte zudem eine beschädigte Außentreppe eines Anwesens festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Trümmerteile zu einem PKW BMW passen dürften. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell