Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Reisebüro

Kandel (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich übers Wochenende (07.02.26 14:00 Uhr bis 09.02.26 09:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in Kandel in der Nansenstraße. Aus dem Geschäft wurde eine Kasse mit Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca 4200,- Euro.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

