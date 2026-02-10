PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dreister LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall

POL-PDLD: Edenkoben - Dreister LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr ereignete sich im Industriering ein Verkehrsunfall mit einem dreisten Nachspiel. Ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Wörth setzte mit seinem Fahrzeug zurück und touchierte dabei einen hinter ihm stehenden PKW. Noch während der Unfallaufnahme versuchte der Verursacher, die Schuld von sich zu weisen: Er beschuldigte den anderen Autofahrer, ihm ins Heck gefahren zu sein. Den eingesetzten Beamten fiel jedoch schnell die unsichere Verhaltensweise des 36-Jährigen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und händigten die Fahrzeugschlüssel seinem Arbeitgeber aus. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

