POL-PDLD: Edenkoben - Dreister LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall
Edenkoben (ots)
Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr ereignete sich im Industriering ein Verkehrsunfall mit einem dreisten Nachspiel. Ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Wörth setzte mit seinem Fahrzeug zurück und touchierte dabei einen hinter ihm stehenden PKW. Noch während der Unfallaufnahme versuchte der Verursacher, die Schuld von sich zu weisen: Er beschuldigte den anderen Autofahrer, ihm ins Heck gefahren zu sein. Den eingesetzten Beamten fiel jedoch schnell die unsichere Verhaltensweise des 36-Jährigen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und händigten die Fahrzeugschlüssel seinem Arbeitgeber aus. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
