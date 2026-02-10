PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler - versuchter Einbruch in Kirchengebäude

Albersweiler (ots)

Zwischen dem 07.02.2026 und dem 10.02.2026 versuchten Unbekannte mittels eines Brechwerkzeuges die Türen der protestantischen Kirche in Albersweiler aufzubrechen. Aufgrund der Beschaffenheit der Türen gelang es dem oder den Tätern nicht in die Kirche einzudringen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Annweiler telefonisch unter 06346 96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

