POL-PDLD: Albersweiler - versuchter Einbruch in Kirchengebäude
Albersweiler (ots)
Zwischen dem 07.02.2026 und dem 10.02.2026 versuchten Unbekannte mittels eines Brechwerkzeuges die Türen der protestantischen Kirche in Albersweiler aufzubrechen. Aufgrund der Beschaffenheit der Türen gelang es dem oder den Tätern nicht in die Kirche einzudringen.
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Annweiler telefonisch unter 06346 96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Annweiler
Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell