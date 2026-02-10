PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstensuche im Bereich Wörth, Ortsteil Büchelberg

Büchelberg (ots)

Am 07.02.2026 wurde von der Polizei Karlsruhe eine Vermisstenanzeige aufgenommen. Gesucht wird eine 70 -jähre Frau aus dem Stadtgebiet Karlsruhe mit ihrem weißen PKW Fiat. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden von der örtlich zuständigen Polizei Karlsruhe in die Wege geleitet. Am 10.02.2026 konnte der PKW gegen 15:00 Uhr in einer Ortsrandlage im Bereich Büchelberg aufgefunden werden. Das Auto war verlassen und verschlossen. Aufgrund des Fundes des PKW wurde umgehend nach Rücksprache mit der Polizei Karlsruhe Suchmaßnahmen eingeleitet, welche durch Polizeibeamte der Polizei Wörth vor Ort koordiniert wurden. Während der Suche wurden außer Polizeibeamte, Feuerwehrkräfte, Drohnen, Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Intensive suchte erstreckte sich nicht nur auf den Ortsbereich Büchelberg, sondern auch auf die umliegenden, großflächigen Wiesen- und Waldgrundstücke. Leider konnte die Gesuchte derzeit nicht gefunden werden. Nach 21 Uhr wurde zunächst die Suche eingestellt, welche am Folgetag nach derzeitigem Stand fortgesetzt wird. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort. Durch die Suche, insbesondere durch den Hubschrauber könnte es zu ruhestörendem Lärm gekommen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Telefon: 07271-92210
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

