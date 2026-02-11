POL-PDLD: Verkehrskontrollen
Germersheim (ots)
Gestern führten Germersheimer Polizisten mehrere Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Ablenkung durch. Dabei gingen den Beamten insbesondere LKW-Fahrer ins Netz. Zusammenfassend hatten sieben Fahrzeugführer ihr Handy während der Fahrt am Ohr. Dazu kamen insgesamt 17 Gurtverstöße, elf Fahrzeugen mit technischen Mängeln und ein LKW-Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.
