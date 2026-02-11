Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Erneute Betrugsmasche am Geldautomaten

Maikammer (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (06.02.2026) kam es in Edesheim zu einem Vorfall, bei dem ein Unbekannter einer 82-jährigen Frau am Geldautomaten über die Schulter schaute und dabei ihre Bankdaten erspähte (siehe Presseportal der Polizei vom 07.02.2026, 08.01 Uhr). Gestern wurde der Polizei ein weiterer Fall von sogenanntem "Shoulder Surfing" gemeldet: In den vergangenen Tagen wollte eine 89-Jährige im Sparkassenpavillon in Maikammer (Südumgehung) Geld abheben. Dabei näherte sich ihr ein unbekannter Mann. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass ihre Bankkarte nicht mehr vom Automaten ausgegeben wurde. Inzwischen ist der Frau ein Vermögensschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Den ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um denselben Täter wie am vergangenen Freitag. Die Polizei sucht einen ca. 30 bis 35 Jahre alten, etwa 170 bis 175 cm großen und schlanken Mann mit österreichischem Akzent. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Basecap. Die Polizei appelliert: Achten Sie beim Geldabheben strikt darauf, dass niemand hinter Ihnen steht oder Ihre PIN ausspähen kann. Lassen Sie sich am Automaten nicht in Gespräche mit Unbekannten verwickeln und behalten Sie Ihre Karte stets im Blick. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

