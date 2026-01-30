Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende sexuell belästigt und Beamte beleidigt

Wahlheim (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 36-Jähriger am Donnerstagabend (29.01.2026). Er wurde in Gewahrsam genommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige gegen 22:30 Uhr einen Regionalzug von Stuttgart nach Heilbronn. Auf Höhe des Bahnhofs Wahlheim soll der Mann eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige sexuell belästigt haben. Durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der deutsche Staatsangehörige noch im Zug angetroffen und kontrolliert. Hierbei beleidigte der mit 2 Promille alkoholisierte Tatverdächtige die Beamten und zeigte sich verbal aggressiv.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der 36-Jährige in Gewahrsam genommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der Beleidigung, eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell