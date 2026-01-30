PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende sexuell belästigt und Beamte beleidigt

Wahlheim (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 36-Jähriger am Donnerstagabend (29.01.2026). Er wurde in Gewahrsam genommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige gegen 22:30 Uhr einen Regionalzug von Stuttgart nach Heilbronn. Auf Höhe des Bahnhofs Wahlheim soll der Mann eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige sexuell belästigt haben. Durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der deutsche Staatsangehörige noch im Zug angetroffen und kontrolliert. Hierbei beleidigte der mit 2 Promille alkoholisierte Tatverdächtige die Beamten und zeigte sich verbal aggressiv.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der 36-Jährige in Gewahrsam genommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der Beleidigung, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 09:39

    BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: Kinder in S-Bahn geschlagen

    Plochingen (ots) - Am Mittwochmittag (28.01.2026) wurden in einer S-Bahn der Linie S1 zwei Kinder geschlagen. Tatverdächtig ist der mutmaßliche Vater. Bisherigen Informationen zufolge soll der bislang unbekannte Tatverdächtige zusammen mit einer Frau und zwei Kindern im augenscheinlichen Alter von 4 und 10 Jahren, gegen 12:50 Uhr am Bahnhof Esslingen in die S-Bahn ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:20

    BPOLI S: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung verletzt

    Stuttgart (ots) - Zu einer Widerstandshandlung gegen Beamte der Bundespolizei kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.01.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart. Bisherigen Informationen zufolge soll der 20-jährige Tatverdächtige gegen 02:00 Uhr mehrere Reisende am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart verbal belästigt haben. Er wurde daraufhin durch eine Streife der Bundespolizei polizeilich kontrolliert. Auch ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:19

    BPOLI S: Auseinandersetzung endet im Gleisbereich

    Stuttgart (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwochmittag (28.01.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Männer im Alter von 41 und 29 Jahren gegen 13:45 Uhr am Bahnsteig 11 zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll zunächst der Jüngere dem Älteren einen Kopfstoß gegeben haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren