Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung verletzt

Stuttgart (ots)

Zu einer Widerstandshandlung gegen Beamte der Bundespolizei kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.01.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Bisherigen Informationen zufolge soll der 20-jährige Tatverdächtige gegen 02:00 Uhr mehrere Reisende am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart verbal belästigt haben. Er wurde daraufhin durch eine Streife der Bundespolizei polizeilich kontrolliert. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen. Da sich der 20-Jährige weigerte, den Bahnhof freiwillig zu verlassen, mussten die Beamten die Maßnahme zwangsweise durchsetzen. Hierbei leistete der Tatverdächtige körperlichen Widerstand und musste durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Rahmen der Widerstandshandlung zog sich ein Beamter sowie der Tatverdächtige leichte Verletzungen zu.

Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Mann anschließend zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell