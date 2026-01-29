PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI S: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung verletzt

Stuttgart (ots)

Zu einer Widerstandshandlung gegen Beamte der Bundespolizei kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.01.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Bisherigen Informationen zufolge soll der 20-jährige Tatverdächtige gegen 02:00 Uhr mehrere Reisende am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart verbal belästigt haben. Er wurde daraufhin durch eine Streife der Bundespolizei polizeilich kontrolliert. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen. Da sich der 20-Jährige weigerte, den Bahnhof freiwillig zu verlassen, mussten die Beamten die Maßnahme zwangsweise durchsetzen. Hierbei leistete der Tatverdächtige körperlichen Widerstand und musste durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Rahmen der Widerstandshandlung zog sich ein Beamter sowie der Tatverdächtige leichte Verletzungen zu.

Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Mann anschließend zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 29.01.2026 – 11:19

    BPOLI S: Auseinandersetzung endet im Gleisbereich

    Stuttgart (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwochmittag (28.01.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Männer im Alter von 41 und 29 Jahren gegen 13:45 Uhr am Bahnsteig 11 zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll zunächst der Jüngere dem Älteren einen Kopfstoß gegeben haben. ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:18

    BPOLI S: Nach Körperverletzung am Bahnhof Reutlingen: Zeugen gesucht

    Reutlingen (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Mittwochabend (28.01.2026) am Bahnhof Reutlingen. Ein 26-Jähriger wurde hierbei verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 19:45 Uhr am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs Reutlingen einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen geschlagen haben. Dieser zog sich durch die Schläge offenbar leichte Verletzungen im ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:17

    BPOLI S: Mann in S-Bahn angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Am Mittwochabend (28.01.2026) wurde ein Mann in einer S-Bahn der Linie S60 angegriffen und leicht verletzt. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 68-jährige Geschädigte gegen 18:35 Uhr am Bahnhof Feuerbach in der stehenden S-Bahn und sammelte mutmaßlich Pfandflaschen. Hierbei soll der ukrainische Staatsangehörige von vier bislang ...

    mehr
