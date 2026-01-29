PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann in S-Bahn angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am Mittwochabend (28.01.2026) wurde ein Mann in einer S-Bahn der Linie S60 angegriffen und leicht verletzt.

Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 68-jährige Geschädigte gegen 18:35 Uhr am Bahnhof Feuerbach in der stehenden S-Bahn und sammelte mutmaßlich Pfandflaschen. Hierbei soll der ukrainische Staatsangehörige von vier bislang unbekannten Tatverdächtigen zunächst beleidigt und bespuckt worden sein. Im weiteren Verlauf sollen die Unbekannten im jugendlichen Alter den Mann zudem geschlagen und getreten haben. Unklar ist derzeit noch, ob der Geschädigte auch mit einer Softair-Waffe beschossen wurde. Nach der Tathandlung flüchteten die Tatverdächtigen. Der 68-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst lehnte er jedoch ab.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:31

    BPOLI S: Nach Hausverbot Widerstand geleistet

    Stuttgart (ots) - Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es am Dienstagabend (27.01.2026) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 102 einem 28 Jahre alten Mann ein Hausverbot aus. Zur Durchsetzung des Hausrechtes zogen sie eine Streife der Bundespolizei hinzu. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:16

    BPOLI S: Zug zur Schnellbremsung gezwungen

    Munderkingen (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Dienstagvormittag (27.01.2026) am Bahnhof Munderkingen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen überquerte ein 67-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 09:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Munderkingen unbefugt die Gleise. Hierbei übersah er mutmaßlich einen herannahenden Regionalzug. Der Triebfahrzeugführer des in Richtung Ulm fahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren