Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann in S-Bahn angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am Mittwochabend (28.01.2026) wurde ein Mann in einer S-Bahn der Linie S60 angegriffen und leicht verletzt.

Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 68-jährige Geschädigte gegen 18:35 Uhr am Bahnhof Feuerbach in der stehenden S-Bahn und sammelte mutmaßlich Pfandflaschen. Hierbei soll der ukrainische Staatsangehörige von vier bislang unbekannten Tatverdächtigen zunächst beleidigt und bespuckt worden sein. Im weiteren Verlauf sollen die Unbekannten im jugendlichen Alter den Mann zudem geschlagen und getreten haben. Unklar ist derzeit noch, ob der Geschädigte auch mit einer Softair-Waffe beschossen wurde. Nach der Tathandlung flüchteten die Tatverdächtigen. Der 68-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst lehnte er jedoch ab.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell