Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zug zur Schnellbremsung gezwungen

Munderkingen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Dienstagvormittag (27.01.2026) am Bahnhof Munderkingen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen überquerte ein 67-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 09:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Munderkingen unbefugt die Gleise. Hierbei übersah er mutmaßlich einen herannahenden Regionalzug. Der Triebfahrzeugführer des in Richtung Ulm fahrenden Zuges erkannte die gefährliche Situation und leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h eine Schnellbremsung ein. Hierdurch konnte er offenbar das Erfassen des Mannes verhindern. Durch die Schnellbremsung wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine im Zug befindlichen Reisenden verletzt. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte der 67-jährige deutsche Staatsangehörige angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die Bahnstrecke zwischen Munderkingen und Ulm für den Zugverkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

