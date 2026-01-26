Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger tritt Reisendem ins Gesicht

Korntal (ots)

Korntal. Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 23 Jahre alten Mann ist es am Sonntagnachmittag (25.01.2026) in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil im Dorf gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 23-jährige irakische Staatsangehörige gegen 17:05 Uhr mit der S-Bahn, als er einem 49-jährigen Reisenden auf Höhe Korntal wohl unvermittelt mit seinem Fuß ins Gesicht trat. Der Reisende mit syrischer Staatsangehörigkeit soll daraufhin kurzzeitig die Orientierung verloren haben, wurde aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht weiter verletzt. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte den Lokführer, der wiederum die Bundespolizei alarmierte. Beim Halt der S6 in Weil im Dorf trafen die Beamten den Tatverdächtigen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell