Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeuge filmt Körperverletzung am Bahnhof Herrenberg: Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Herrenberg (ots)

Herrenberg: Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am vergangenen Mittwoch (21.01.2026) eine Körperverletzung am Bahnhof Herrenberg aufgeklärt werden. Ein 26-jähriger Mann steht im Verdacht, seine Partnerin im Verlauf eines Streits geschlagen zu haben. Gegenüber der Polizei gab der 29-jährige Zeuge an, den Vorfall gegen 22:00 Uhr beobachtet zu haben. Laut seinen Aussagen gerieten ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger und seine 31-jährige ukrainische Partnerin am Gleis 1 wohl in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf beobachtete der Zeuge weiterhin, wie der junge Mann der Frau mit der rechten Hand ins Gesicht schlug. Er verständigte umgehend die Bundes- und Landespolizei. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort versuchten beide Beteiligten zunächst, die Streitigkeiten sowie den tätlichen Übergriff zu leugnen. Da der Zeuge den Vorfall jedoch mit seinem Mobiltelefon gefilmt hatte, konnte der Angriff noch vor Ort nachgewiesen werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 26-Jährigen aufgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen.

