Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beleidigt und bespuckt

Stuttgart (ots)

Zu mehreren Straftaten zum Nachteil einer Reisenden kam es am Donnerstagmittag (22.01.2026) in einer S-Bahn der Linie S1.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte die 17-jährige Geschädigte gegen 14:30 Uhr eine S-Bahn vom Haltepunkt Feuersee in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Im Laufe der Fahrt soll der 39-jährige Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörige unvermittelt beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt haben. Durch informierte Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der 39-jährige kroatische Staatsangehörige angetroffen und den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet.

