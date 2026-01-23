Bundespolizeiinspektion Stuttgart
BPOLI S: Reisende beleidigt und bespuckt
Stuttgart (ots)
Zu mehreren Straftaten zum Nachteil einer Reisenden kam es am Donnerstagmittag (22.01.2026) in einer S-Bahn der Linie S1.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte die 17-jährige Geschädigte gegen 14:30 Uhr eine S-Bahn vom Haltepunkt Feuersee in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Im Laufe der Fahrt soll der 39-jährige Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörige unvermittelt beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt haben. Durch informierte Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der 39-jährige kroatische Staatsangehörige angetroffen und den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterzogen.
Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet.
