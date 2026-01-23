PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beleidigt und bespuckt

Stuttgart (ots)

Zu mehreren Straftaten zum Nachteil einer Reisenden kam es am Donnerstagmittag (22.01.2026) in einer S-Bahn der Linie S1.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte die 17-jährige Geschädigte gegen 14:30 Uhr eine S-Bahn vom Haltepunkt Feuersee in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Im Laufe der Fahrt soll der 39-jährige Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörige unvermittelt beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt haben. Durch informierte Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der 39-jährige kroatische Staatsangehörige angetroffen und den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 08:43

    BPOLI S: Mann schlägt Sicherheitsdienst und beleidigt Bundespolizisten

    Stuttgart (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22.01.2026) belästigte ein 49-Jähriger mehrere Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart. Im weiteren Verlauf ging er den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn körperlich an. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige zunächst gegen 03:50 Uhr am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:42

    BPOLI S: Unbekannter attackiert Reisenden

    Leinfelden/Stuttgart (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (20.01.2026) einen 58 Jahre alten Reisenden in einer S-Bahn der Linie S2 attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 58-Jährige gegen 14:30 Uhr von Leinfelden in Richtung Stuttgart-Vaihingen, als der Unbekannte aus noch unbekannten Gründen den 58-jährigen deutschen Staatsangehörigen wohl anspuckte, schlug und ihm gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren