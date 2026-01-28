PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Hausverbot Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es am Dienstagabend (27.01.2026) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 102 einem 28 Jahre alten Mann ein Hausverbot aus. Zur Durchsetzung des Hausrechtes zogen sie eine Streife der Bundespolizei hinzu. Im Rahmen der Identitätsfeststellung verhielt sich der 28-Jährige zunehmend aggressiv und unkooperativ. Weiterhin versuchte der gambische Staatsangehörige während der Maßnahme in eine abfahrbereite S-Bahn einzusteigen. Als die Beamten ihn davon abhalten wollten, leistete er Widerstand. Hierbei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Der 28-Jährige wurde daraufhin gefesselt zum Revier gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Reiseweg fortsetzen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

