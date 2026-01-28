PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Betrüger festgenommen

Stuttgart (ots)

Am Freitagmittag (23.01.2026) nahmen Beamte der Bundespolizei zwei Männer am Hauptbahnhof Stuttgart vorläufig fest. Sie sollen zuvor versucht haben, einen Reisenden zu betrügen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sprachen die beiden Männer im Alter von 20 und 23 Jahren gegen 12:30 Uhr einen 23-Jährigen am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart an. Hierbei versuchten die Tatverdächtigen offenbar, den deutschen Staatsangehörigen davon zu überzeugen, ihnen an einem Fahrscheinautomaten ein Zugticket in die Schweiz zu kaufen. Zudem sollen sie dem 23-Jährigen versprochen haben, ihm das Geld zeitnah per Überweisung zurückzuzahlen. Da der deutsche Staatsangehörige Zweifel an den Absichten der Tatverdächtigen hegte, verweigerte er den Kauf eines Fahrscheins und informierte eine Streife der Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen noch am Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass einer der beiden bereits durch zwei ähnlich gelagerte Taten polizeilich in Erscheinung trat. In beiden Fällen wurde das geliehene Geld nicht an die gutgläubigen Geber zurücküberwiesen.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden beide Tatverdächtige vorläufig festgenommen und am 24.01.2026 dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ gegen die 20- und 23-Jährigen einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Einsatzkräfte der Bundespolizei verbrachten die rumänischen Staatsangehörigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart

