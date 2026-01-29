PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Körperverletzung am Bahnhof Reutlingen: Zeugen gesucht

Reutlingen (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Mittwochabend (28.01.2026) am Bahnhof Reutlingen. Ein 26-Jähriger wurde hierbei verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 19:45 Uhr am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs Reutlingen einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen geschlagen haben. Dieser zog sich durch die Schläge offenbar leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

    BPOLI S: Mann in S-Bahn angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Am Mittwochabend (28.01.2026) wurde ein Mann in einer S-Bahn der Linie S60 angegriffen und leicht verletzt. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 68-jährige Geschädigte gegen 18:35 Uhr am Bahnhof Feuerbach in der stehenden S-Bahn und sammelte mutmaßlich Pfandflaschen. Hierbei soll der ukrainische Staatsangehörige von vier bislang ...

    BPOLI S: Nach Hausverbot Widerstand geleistet

    Stuttgart (ots) - Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es am Dienstagabend (27.01.2026) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 102 einem 28 Jahre alten Mann ein Hausverbot aus. Zur Durchsetzung des Hausrechtes zogen sie eine Streife der Bundespolizei hinzu. Im Rahmen der ...

