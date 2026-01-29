Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Körperverletzung am Bahnhof Reutlingen: Zeugen gesucht

Reutlingen (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Mittwochabend (28.01.2026) am Bahnhof Reutlingen. Ein 26-Jähriger wurde hierbei verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 19:45 Uhr am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs Reutlingen einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen geschlagen haben. Dieser zog sich durch die Schläge offenbar leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell