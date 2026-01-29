PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung endet im Gleisbereich

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwochmittag (28.01.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Männer im Alter von 41 und 29 Jahren gegen 13:45 Uhr am Bahnsteig 11 zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll zunächst der Jüngere dem Älteren einen Kopfstoß gegeben haben. Anschließend entwickelte sich offenbar eine wechselseitige Körperverletzung, in deren Verlauf der 29-Jährige den 41-Jährigen in den Gleisbereich gestoßen haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die beiden Beteiligten mit türkischer Staatsangehörigkeit, wobei der Jüngere aufgrund seines aggressiven Auftretens zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

