Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: Kinder in S-Bahn geschlagen

Plochingen (ots)

Am Mittwochmittag (28.01.2026) wurden in einer S-Bahn der Linie S1 zwei Kinder geschlagen. Tatverdächtig ist der mutmaßliche Vater.

Bisherigen Informationen zufolge soll der bislang unbekannte Tatverdächtige zusammen mit einer Frau und zwei Kindern im augenscheinlichen Alter von 4 und 10 Jahren, gegen 12:50 Uhr am Bahnhof Esslingen in die S-Bahn in Fahrtrichtung Wendlingen eingestiegen sein. Im Laufe der Fahrt soll der Mann die beiden Kinder offenbar mehrfach geschlagen haben. Ein couragierter Reisender beobachtete die Tat und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Hierbei soll sich der Unbekannte uneinsichtig gezeigt haben. Der Tatverdächtige verließ die S-Bahn zusammen mit den Kindern am Bahnhof Wendlingen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

