Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen im Stadtgebiet

Frankenthal (ots)

Am 09.02.2026 und 10.02.2026 führte die Polizei in Frankenthal zwei Kontrollstellen im Stadtgebiet durch. Hierbei konnten Am Kanal 27 und in der Eppsteiner Straße 22 verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt und geahndet werden.

