Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Brandeinsatz Kleintierzüchterheim mit Gastronomiebetrieb in Altenriet

Esslingen (ots)

Alarmierung 15.21 Uhr

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Altenriet konnte eine Verrauchung und Flammenschein aus dem Bereich der Küche des Gastronomiebetriebes festgestellt werden. Nachdem klar war, dass alle Personen das Gebäude verlassen hatten, wurde ein umfangreicher Löschangriff in den Bereich der Küche eingeleitet. Einsatzkräfte aus Altenriet, Schlaitdorf, Neckartenzlingen und Filderstadt gelang ein erstes Eindämmen der Flammen. Einsatzleiter Sven Zeller, Kommandant der Feuerwehr Altenriet, ließ bereits in der Anfangsphase Kräfte der Feuerwehr Walddorfhäslach (LK Reutlingen) nachalarmieren. Der Brand breitete sich unglücklicherweise über das Dach des Gebäudes schnell aus. Die anwesende Drehleiter der Feuerwehr Filderstadt begann sofort mit der Öffnung des Daches. Nachdem sich der Brand weiter ausbreitete, wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Aufgrund des starken Brandrauches wurde eine Warnung der Bevölkerung über die Warnapp Nina für den Ort Altenriet ausgegeben. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung im Dach wurde eine 2. Drehleiter der Feuerwehr Nürtingen angefordert. Der Gerätewagen Atemschutz aus Kirchheim Teck wurde zur Versorgung der Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten nachgefordert. Das THW wurde zur Einschätzung der Gebäudesubstanz mit dem Baufachberater zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund der absehbar längeren Einsatzdauer wurde eine Beleuchtungskomponente ebenfalls vom THW bereitgestellt. Das gesamte Gebäude wurde von den Einsatzkräften unter Atemschutz auf verbliebene Personen abgesucht, aus Sicherheitsgründen konnte der Gastronomiebetrieb danach nicht mehr betreten werden. Die Feuerwehrkräfte konnten sich zur Wasserversorgung am örtlichen Wassernetz sowie mit einer Doppelleitung an einer örtlichen Zisterne versorgen. Hierfür wurde eine Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke aufgebaut und mittels Löschfahrzeugen verstärkt. Ein Bagger konnte das, mittlerweile komplett brennenden Dach, abtragen und der Feuerwehr gelang es in zeitintensiver Arbeit die Reste des Gebäudes sowie den Schutt abzulöschen. Durch den umfangreichen Löscheinsatz konnte eine weitere Ausbreitung auf die Nachbarbebauung verhindert werden. Im Einsatzverlauf verletzte sich ein Feuerwehrkamerad leicht, weitere Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Zur Absicherung und Betreuung der Einsatzkräfte war ein RTW des Regelrettungsdienstes sowie 2 Fahrzeuge und 10 Einsatzkräfte der örtlichen Bereitschaft der Malteser an der Einsatzstelle. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu örtlichen Behinderungen und Straßensperrungen. Das Gebäude ist voraussichtlich nicht mehr nutzbar, zur Brandursache und der Schadenshöhe wird an die zuständige Polizeidienstelle verwiesen. An der Einsatzstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Altenriet, Schlaitdorf, Filderstadt, Neckartenzlingen, Nürtingen, Walddorfhäslach, Altdorf, Kirchheim unter Teck mit 17 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften. Der diensthabende Kreisbrandmeister Andreas Reeh war ebenfalls an der Einsatzelle. Die Koordination der Versorgung der Einsatzkräfte mittels Essen und warmen Getränken und zur Anforderung des Bauhofes war die Bürgermeisterin Frau Patricia Mittnacht an der Einsatzstelle. Zur Stunde finden umfangreiche Sicherungsmaßnahmen mittels Bauzäune und der Rückbau der Feuerwehrtechnik statt. Über die kommende Nacht wird eine Brandsicherheitswache an der Einsatzstelle verbleiben.

Original-Content von: Feuerwehren im Landkreis Esslingen, übermittelt durch news aktuell