Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Brandereignis nach Verpuffung - Keine Verletzten

Esslingen (ots)

Am Dienstagabend, den 16. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen um 19:08 Uhr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zu einem Einsatz im Ortsteil Stetten alarmiert. Nach der Bestätigung eines Brandereignisses wurde die Alarmstufe bereits um 19:16 Uhr erhöht. Bei der ersten Erkundung stellten die Einsatzkräfte eine Verpuffung in einer Lackierhalle fest. Die Einsatzlage war insbesondere aufgrund eines unmittelbar angrenzenden Gastanks sowie vermuteten Gefahrstoffen in der Halle herausfordernd. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und der Gashaupthahn des Gastanks abgestellt.

Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Nach Rücksprache mit dem Inhaber des Unternehmens, konnte eine Gefährdung durch mögliche gefährliche Stoffe ausgeschlossen werden.

Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Kontrollarbeiten zur Suche nach etwaigen Glutnestern an der Gebäudefassade sowie Belüftungsmaßnahmen in der Lagerhalle selbst durch.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Im Einsatz waren insgesamt 15 Fahrzeuge und 63 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Der Rettungsdienst war mit 9 Fahrzeugen und 14 Kräften vor Ort.

Unterstützt wurde der Einsatz durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Esslingen mit dem Gerätewagen Atemschutz sowie durch einen stellvertretenden Kreisbrandmeister des Landkreises Esslingen.

Die Einsatzmaßnahmen dauern voraussichtlich noch bis ca. 22:30Uhr an.

Original-Content von: Feuerwehren im Landkreis Esslingen, übermittelt durch news aktuell