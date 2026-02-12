PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Erneute Schulwegüberwachung

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen sowie am heutigen Morgen wurde durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern erneut die Verkehrssituation am Schulzentrum in der Lessingstraße überwacht. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag konnte je ein Verstoß gegen das Verbot der Einfahrt festgestellt werden (50 Euro Verwarnungsgeld).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 07:01

    POL-PDLD: Landau - THC positiv

    Landau (ots) - Am 11.02.2026 wurde gegen 19:10 Uhr ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer in der Straße "In den Grabengärten" in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren