POL-PDLD: Bad Bergzabern - Erneute Schulwegüberwachung
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen sowie am heutigen Morgen wurde durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern erneut die Verkehrssituation am Schulzentrum in der Lessingstraße überwacht. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag konnte je ein Verstoß gegen das Verbot der Einfahrt festgestellt werden (50 Euro Verwarnungsgeld).
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell