POL-PDLD: Edesheim - Exhibitionist am Bahnhof
Landau (ots)
Gestern, am späten Nachmittag (12.02.2026, 17:10h), nahm ein bislang unbekannter Mann am Bahnhof in Edesheim exhibitionistische Handlungen in Gegenwart einer jungen Frau vor. Der Täter wird als ca. 25- 35 Jahre alt / ca. 190cm groß / kurze, blonde Haare / leichter Bartwuchs / sprach hochdeutsch / trug eine Jeans und einen auffälligen gelben Regenmantel beschrieben. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
