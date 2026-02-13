PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Exhibitionist am Bahnhof

Landau (ots)

Gestern, am späten Nachmittag (12.02.2026, 17:10h), nahm ein bislang unbekannter Mann am Bahnhof in Edesheim exhibitionistische Handlungen in Gegenwart einer jungen Frau vor. Der Täter wird als ca. 25- 35 Jahre alt / ca. 190cm groß / kurze, blonde Haare / leichter Bartwuchs / sprach hochdeutsch / trug eine Jeans und einen auffälligen gelben Regenmantel beschrieben. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

