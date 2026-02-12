PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Teure Altmetallentsorgung
Annweiler,B48 zwischen Einm. Wernersberg und Einm. Annweiler (ots)

Am 12.02.26, gegen 13.50 Uhr, meldete sich der Fahrer eines Traktors, der unterwegs mit Weinbergpfählen war, die er zur Altmetallentsorgung nach Annweiler fahren wollte, diese waren auf einem Anhänger geladen. Auf der B48, zw. Abfahrt Wernersberg und Annweiler, löste sich die Gelenkwelle vom linken Vorderrad des Anhängers, hierdurch riss die Hydraulikwelle zwischen Zugfahrzeug und Anhänger und mehrere Liter Hydrauliköl flossen auf die B48 und den danebenliegenden Fahrradweg. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob Öl ins Erdreich sickerte, wurde die Untere Wasserbehörde verständigt. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Weiter konnte festgestellt werden, dass der Anhänger ohne gültiges Kennzeichen geführt wurde. Neben den erheblichen Kosten für die Reinigung der Fahrbahn, wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pfichtversicherungs-und Kraftfahrzeugsteuergesetzes eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

