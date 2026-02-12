Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Teure Altmetallentsorgung

Annweiler,B48 zwischen Einm. Wernersberg und Einm. Annweiler (ots)

Am 12.02.26, gegen 13.50 Uhr, meldete sich der Fahrer eines Traktors, der unterwegs mit Weinbergpfählen war, die er zur Altmetallentsorgung nach Annweiler fahren wollte, diese waren auf einem Anhänger geladen. Auf der B48, zw. Abfahrt Wernersberg und Annweiler, löste sich die Gelenkwelle vom linken Vorderrad des Anhängers, hierdurch riss die Hydraulikwelle zwischen Zugfahrzeug und Anhänger und mehrere Liter Hydrauliköl flossen auf die B48 und den danebenliegenden Fahrradweg. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob Öl ins Erdreich sickerte, wurde die Untere Wasserbehörde verständigt. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Weiter konnte festgestellt werden, dass der Anhänger ohne gültiges Kennzeichen geführt wurde. Neben den erheblichen Kosten für die Reinigung der Fahrbahn, wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pfichtversicherungs-und Kraftfahrzeugsteuergesetzes eingeleitet.

