Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum (11.02.2026 - 12.02.2026) in eine Arztpraxis in der Unteren Hauptstraße in Herxheim einzubrechen. Jedoch scheiterten diese an der Eingangstür. Durch die Hebelversuche an der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell